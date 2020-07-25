У Німеччині літак протаранив житловий будинок і вибухнув

У місті Везель (Німеччина) 25 липня невеликий літак врізався в житловий будинок.

В результаті інциденту у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія загинули три людини, також повідомляється про постраждалу дитину, передає Sky News.

Судячи з відео з місця НП, після зіткнення надлегкий літак вибухнув, а дах будівлі загорілася. Пожежу вдалося локалізувати, пише focus.de.

Імовірно, постраждалий дитина є мешканцем будинку. Всього в будівлі знаходяться п’ять житлових квартир. Дитина, попередньо, отримав легкі травми.

Поруч з місцем аварії рятувальники знайшли парашут. Поліція припустила, що це був парашут екстреного гальмування літака. Деякі очевидці при цьому повідомили, що розбився літак зіткнувся з повітряною кулею перед тим, як врізатися в будинок.

У будівлі працювали рятувальники. nrw-aktuell.tv