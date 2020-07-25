Хворий COVID-19 лікар розповів, чому не боявся заразити дітей

Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сильковский, яка перехворіла коронавірусом (COVID-19), розповів, чому не ізолювався від сім’ї, можливе повторне зараження і варто послаблювати карантин в країні.

Як зазначив він у коментарі ТСН, сім’я відреагувала на зараження нормально.

«Старшому синові 13 років, і дітей ще не цікавить COVID-19. А дружина теж нормально відреагувала. Каже: «Мабуть, і я захворію. Перехворіємо разом і зможемо вже сміливо скрізь разом їздити і не боятися нічого». Тобто ніяких проблем не було. Зрештою, ні дружина, ні діти не захворіли. Принаймні, ніяких симптомів після контакту зі мною у них не було», – сказав Сильковский.

За словами лікаря, він також абсолютно спокійно це сприйняв, відчував, що організм нормально працює. При цьому Сильковский не ізолювався від своєї сім’ї під час хвороби і навіть цілував дітей перед сном.

«Вже більше чотирьох місяців у нашій країні діє карантин і навіть через наше відділення щотижня проходить 50-60 дітей і жодного разу не було у нас важкого дитини з коронавірусом. Також у нас є опорна інфекційна лікарня, де лікують пацієнтів з COVID-19, і я спілкуюся з колегами цієї лікарні. У нас є угода, що в разі, якщо туди госпіталізують важких дітей з коронавирусной інфекцією, то нас викличуть, як анестезіологів, для їх лікування. Адже в цій лікарні медики не мають відповідного досвіду лікування дітей з тяжкими ускладненнями коронавіруса. І за весь цей час ми жодного разу не викликали. У нас і в навколишніх районах такої ситуації не було, а це загалом охоплено майже мільйон людей», – підкреслив він.

Лікар додав, що діти хворіють, але, як правило, дуже легко, у них температура тримається 1-2 дні і зникає.

«Тому я був зовсім не проти, щоб мої діти перехворіли легко. Тим більше, що зараз літо, гарна погода, гарне харчування. Я не проти, щоб вони укріпили імунітет і були захищені в холодну пору року, коли приєднаються інші сезонні захворювання, такі як грип. Вони ж нікуди не зникли, і коронавірус нікуди не зникне до цього часу. І коли це все разом поєднується, то це захворювання може протікати важче. Ось такою була моя логіка», – зазначив Сильковский.

За його словами, всі фахівці сходяться на тому, що коронавірус сильніше грипу. Імовірно, що і імунітет при COVID-19 буде міцніше, ніж при грипі.

«Тому я думаю, що в будь-якому випадку, імунітету повинно вистачити на кілька років. А там і коронавірус може піти в небуття, як 100 років тому іспанка. Так, це моє припущення, я не можу цього підтвердити, як і в цілому вчені не можуть це підтвердити, але, як показує досвід моїх колег, люди, які вилікувались від коронавіруса, повторно в лікарню з цим діагнозом не потрапляли. Такого в їхній практиці ще не було», – констатував лікар.

У випадку з карантином він радить дивитися на здатність системи охорони здоров’я України, а не на загальну кількість виявлених випадків, серед яких чимало безсимптомних.

«Якщо лікарні забезпечені всім необхідним і не працюють на повну навантаження, то можна і потрібно послаблювати обмежувальні заходи. Але, якщо медицина слабка і не справляється, то все ж необхідно дотримуватися більш сильні обмежувальні заходи. Зрештою, вони не захищають від зараження, а захищають від інфікування всіх одночасно. Адже, коли одномоментно захворіють всі лікарі і пацієнти, то виникне просто колапс», – вважає Сильковский.

На його думку, люди хворіють відносно не важко, часто можуть в домашніх умовах перехворіти, тому потрібно послаблювати карантин і дивитися, яка в подальшому буде розвиватися ситуація.