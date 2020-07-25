В елітному пологовому будинку Києва кинули дівчинку: з’явилися нові подробиці скандалу

У Києві батьки легко відмовилися від новонародженої дівчинки. Причому пологи проходили в елітному пологовому будинку столиці, де вартість розродження від 49 до 108 тисяч гривень.

Справа в тому, що дитина народилася з вродженою патологією розвитку, але не критичною – її можна лікувати і в майбутньому дитина виросте не гірше інших.

Про цей резонансний випадок першим заговорив відомий український генетик і репродуктолог Валерій Зукін. Він очолює один з найпрестижніших пологових будинків України.

Лікар каже, що подружжя очікували, що у них народиться абсолютно здорова дитина, адже цю патологію на УЗД не видно. Вагітність проходила добре, дівчинка народилася вчасно. Але батьки не були психологічно готові до такого. Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1».

Зукін каже, що з точки зору вад розвитку, ця патологія досить рідкісна, але піддається лікуванню.

«Залишити свою дитину – це зрада», вважає Надія Проценко, акушер-гінеколог з багаторічним стажем.

Лікар радить проводити обстеження ще на етапі планування дитини, щоб дізнатися про які-небудь фактори ризику.

Цей пологовий будинок дуже популярний серед зірок українського шоу-бізнесу. Тут мамами стали Джамала, Надія Бабкіна, а також ведуча Сніданку з 1+1 Валентина Хамайко.

Після того, як Зукін розмістив публікацію про цей випадок, історія з кинутої дівчинкою облетіла всю Україну. У пологовий будинок звернулося багато охочих допомогти дівчинці і стати її батьками. Лікар написав ще одну публікацію в Facebook, подякувавши за бажання допомогти та відгуки.

Зукін каже, що бажають усиновити дитину вистачило б на кілька дитячих будинків, але пологовий будинок не в компетенції вирішувати такі питання. На сьогодні відомо, що дівчинку прооперували і поки все нормально.