«Самогубство» імені Сечіна?

Саме підозріле в «самогубстві» мільярдера Босова навіть не відсутність мотивів, а те, з якою швидкістю практично всі російські ЗМІ від ліберальної «Нової газети» до монструозного «Царграда» почали з піною у рота доводити саме цю версію його загибелі. Тут очевидні ознаки цілеспрямованої дорогої PR-кампанії, покликаної переконати публіку, що мільярдер “все зробив сам, без чиєїсь допомоги. Останній раз таке було після «самогубства» Березовського.

Версія про самогубство Босова не має жодних прямих доказів типу передсмертної записки або т. п. ЗМІ наводять на її підтримку якісь дивні непрямі аргументи. Нібито Босов багато пив і нюхав. Якщо б всі кокаїністом покінчили життя самогубством, Росія вмить втратила б більшої частини свого правлячого класу. Однак подібні персонажі, скільки б вони не пили і нюхали зазвичай (знаю таких) славляться своїм життєлюбством. «Були б поруч дівчата до біса пославшие сором, лише б водилися деньжонки і не слабшав апетит» (як писав один з великих «малих» поетів Срібного століття Тиняков). У Босова, як відомо, з деньжонками та дівчатами все було в ажурі. Припущення про його самогубство абсолютно неспроможні.

Щоб дізнатися, хто вбив Босова, необхідно з’ясувати, хто платить за заказуху про його “самогубство”. Хоча багато чого можна зрозуміти і з відкритих джерел інформації. У Босова був ворог, який давно намагався відібрати у нього багатомільйонні активи. Це російський рейдер №1 Ігор Іванович Сєчін, власною персоною. Читаємо в статті, що вийшла майже рік тому і, судячи з усього, замовленої самим Босовим (посилання в першому комменте):

«Хто атакував бізнесмена?

(…) Кому міг не давати спокою бізнес Дмитра Босова? У минулому році Роснадра виставили на продаж ділянку Колывановского родовища вугілля в Новосибірській області. Саме в ній веде свій бізнес Дмитро Босов. Інтерес до ділянки виявляв Едуард Худайнатов, голова компанії “Нефтегазхолдинг”.

Його вважають людиною глави “Роснафти” Ігоря Сєчіна. Екс-глава “Роснафти” Худайнатов не раз був помічений з ініціативами в інтересах компаній “Роснефти”. Є підозра, що приватні активи Худайнатова можуть підтримуватися державною компанією “Роснефть”. А це – не в які ворота не лізе!

В минулому році між Дмитром Босовим та Едуардом Худайнатовим йшли щільні переговори про продаж “Сибантрацита”. І за ними могла маячити тінь Ігоря Сечіна, який, мабуть, вирішив увійти в вугільний бізнес. Про це могли свідчити кілька фактів.

Тоді ще екс-заступник голови “Ростехнагляду” Світлана Радіонова, читающаяся людиною Сєчіна, була переведена з куратора нафтового бізнесу на вугільний. І приблизно в той же час структури, пов’язані з “Роснефтью”, купили майже 19% в “Об’єднаній вагонобудівної компанії”. Вона – великий боржник банку “Відкриття”, на який Ігор Сєчін може мати вплив через Ельвіру Набіулліну. Залишалося тільки придбати вугільну компанію. І Сечіну, мабуть сподобався “Сибантрацит”. (…)

Мабуть, Дмитру Босову була уготована доля глави АФК “Система” Володимира Євтушенкова, якому, щоб не сісти у в’язницю довелося віддати в 2014 р. державі “Башнефть…».

Сечін явно точив зуби на засіки Босова. Однак той відбився, і посадити його не вдалося. Тоді Сечин, ймовірно, вдався до іншого способу усунення власника придивилася власності. Прямих доказів цього поки немає, але є проста логіка. Якщо у вольєрі з досвідченим волчарой знаходять обгризені кістки антилопи, причина її загибелі очевидна. І це зовсім не самогубство.

Давненько не було в Росії кривавих розборок на такому рівні. Ситуація в економіці ахова. Кормова база олігархату скорочується. Павуки в банці з голодухи знову почали їсти один одного.