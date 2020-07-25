Новый год летом: по Запорожью гулял Дед Мороз (видео)

Курьезный случай произошел в Космическом микрорайоне города. Так, на улицы вышел….Дед Мороз.
Живой символ зимних праздников вышел в “свет” в июле, чего никто из запорожцев явно не ожидал. Вместе с прохожими “персонаж” вёл себя естественно, как и остальные прохожие.
Таким образом, человек в костюме Деда Мороза хотел раскрасить летние и по-настоящему горячие будни, пишут в соцетях.
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Необратимые климатические изменения на Космосе. #запорожье #запоріжжя
: golos.zp.ua