Новый год летом: по Запорожью гулял Дед Мороз (видео)

Курьезный случай произошел в Космическом микрорайоне города. Так, на улицы вышел….Дед Мороз.

Живой символ зимних праздников вышел в “свет” в июле, чего никто из запорожцев явно не ожидал. Вместе с прохожими “персонаж” вёл себя естественно, как и остальные прохожие.

Таким образом, человек в костюме Деда Мороза хотел раскрасить летние и по-настоящему горячие будни, пишут в соцетях.

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Необратимые климатические изменения на Космосе. #запорожье #запоріжжя

Публикация от Запорожье (@its_zp) 23 Июл 2020 в 12:13 PDT

: golos.zp.ua