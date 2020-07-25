У Казані ОМОН затримав учасників лекції «Об’єднаних демократів».

Серед затриманих — керівник штабу «Трансперенсі» в Єкатеринбурзі

У Казані під час лекції в штаб «Об’єднаних демократів» увірвався ОМОН. Як повідомили Znak.com в русі «Час», представники якого виступали в штабі з лекцією, учасників заходу затримали для перевірки на терористичну діяльність.

На думку силовиків, власник приміщення, де проходила лекція, пов’язаний з терористами. Нібито в приміщенні готувався теракт. Затримані повідомляють, що силовики застосували грубу силу.

Як повідомляється на сторінці Transparency International в Facebook, серед затриманих виявився керівник штабу «Трансперенсі» в Єкатеринбурзі Катерина Петрова.

«Співробітники ОМОН увірвалися в штаб „Об’єднаних демократів“ в Казані, де проходила лекція Катерини про контроль над держзакупівлями, і затримали усіх присутніх.

Причина затримання достовірно невідома. Зараз всі затримані перебувають у відділі поліції № 16 (Япеева, 10)», — йдеться в повідомленні.

На початку липня в казанський штаб вже приходила поліція. Координатор проекту Андрій Пивоваров вважає, що увагу поліції може бути пов’язано з банером «Скажімо ні Путіну до 2036 року».

В кінці червня поліцейські приходили в петербурзький офіс організації «Відкрита Росія» на Думській вулиці.