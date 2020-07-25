На Закарпатті тютюнові контрабандисти тричі за добу «штурмували» кордон

Прикордонники Мукачівського загону припинили протягом доби три спроби контрабанди тютюнових виробів.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.

«На Закарпатті тютюнові контрабандисти тричі намагалися штурмувати кордон». В результаті були затримані троє тютюнових контрабандистів і виявлено 11 пакетів сигарет», — йдеться в повідомленні.

Так, увечері 24 липня під час патрулювання військовослужбовці відділення «Великий Бичків» виявили три пакети, в яких знаходилося 1400 пачок безакцизних цигарок. Злякавшись прикордонників, контрабандисти кинули сигарети поруч з річкою Тиса, по якій проходить кордон з Румунією.

Ще одну спробу контрабанди в цей день припинили прикордонники відділу «Ділове».

«В ході спільних з румунськими колегами розшукових заходів були затримані двоє українців, які намагалися перемістити 4 пакета тютюнових виробів», — передає прес-служба відомства.

Ще на одній ділянці українсько-угорського кордону співробітники відділу «Вилок» перехопили контрабандний товар.

«Військовослужбовці затримали 28-річного контрабандиста, який разом зі спільником намагався перемістити 4 пакета тютюнових виробів водним каналом Ботарі. Одному із зловмисників вдалося втекти. Щоб припинити правопорушення прикордонники здійснили попереджувальний постріл. На всіх трьох затриманих були складені протоколи про вчинені ними правопорушення, справи направлені до суду. Виявлені тютюнові вироби доставлені в прикордонні підрозділи», — сказано в повідомленні.