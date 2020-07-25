Відразу п’ять кораблів НАТО, що увійшли в порт Одеси.

В рамках міжнародних навчань Sea Breeze-2020 до берегів України прибули ще п’ять кораблів НАТО на чолі з флагманом групи SNMG2.

В порт Одеси причалили два корвети — румунський «Контрадмірал Себастіан» (борт 264) і болгарська «Бадьорий» (борт 14). Пізніше пришвартувалися фрегати — іспанська (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йылдирим» і румунський F222 «Регіна Марія».

Відзначається, що кораблі залишаться в порту до 28 липня. У маневрах беруть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.