Штраф за провину водія у Раді хочуть збільшити в сто разів

Верховна Рада готує водіям новий штраф за певний вид проступку. Законопроект регулює ситуацію із зберіганням та утилізацією відходів.

Про це стало відомо на сайті Верховної Ради.

Повідомляється, що в першому читанні Рада прийняла законопроект №2207-д про управління відходами. Для автомобілістів підготували поправки до діючих норм.

Так, за викинутий з вікна транспортного засобу сміття, порушник заплатить від 1700 гривень штрафу, замість нинішніх 17 гривень.

Підставою для накладання штрафу на автомобіліста може служити стаття 52 Кпап (забруднення земель).

Крім зазначених штрафів для водіїв, в документі міститься цілий ряд норм, обов’язків і стягнень для всіх, причетних до накопичення, утилізації та поширенню сміття.

Спійманих порушників у поїздах будуть штрафувати також.