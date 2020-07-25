Терорист в Києві загрожує підривати будинки і вимагає викуп – ЗМІ

У Києві нібито з’явився терорист, який заклав під автокиоск біля станції метро «Мінська» вибухівку, вимагав перевести йому 50 биткоинов і погрожував підривати будинки.

Про це розповіло джерело Браузера, говориться в матеріалі «Вибухи в Києві пов’язані між собою. Спецслужби забили тривогу – ексклюзив».

За інформацією співрозмовника, 21 липня анонім попередив правоохоронців, що під одним з жовтих авто біля станції «Мінська» знаходиться вибухівка. Також, за його словами, там була «наклейка з вимогами у вигляді QR-коду» і це мало відношення до вибуху біля ст. метро «Шулявська».

На місце були негайно направлені кінологи, вибухотехніки та інші співробітники столичної поліції. У метро дійсно виявили жовті Mercedes – автокиоски з фастфудом.

Джерело зазначило, що на одному авто була знайдена наклейку з QR-кодом, просканувавши яку, правоохоронці побачили повідомлення з вимогами. Невідомий зажадав перевести на електронний гаманець 50 биткоинов і пригрозив почати підривати будинки.

«Таким чином з’явилося перше реальне попередження про можливий теракт з жертвами», – йдеться в матеріалі.

Крім наклейки, правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який згодом знешкодили.