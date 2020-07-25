Чи наважиться Путін на широкомасштабне вторгнення в Україну у вересні — польський генерал

Наблюдающее за ситуацією бачать, що Москва починає дії, які є стартом підготовки до чергової анексії або елементом залякування України. Найбільш правдоподібна дата можливої російської агресії — це вересень 2020 року, на яку заплановані навчання «Кавказ 2020».

Про це пише польський бригадний генерал, професор Ягеллонського університету Боруслав Пацек у статті для «Європейської правди».

Багато експерти, оцінюючи діяльність Росії, вже досить давно не чекають радикалізації в Донбасі і Криму. Але все може статися інакше.

Гібридна війна в Україні триває вже більше шести років. Світ вже рок неї пристосувався і навіть перестав помічати, що там постійно гинуть люди.

Росія не злякалася ні міжнародної критики, ні санкцій. Вона крок за кроком послаблює Україну.

Аннексируя Крим, Росія готувалася до різних можливих варіантів вирішення подій. Навіть до активного збройного опору, який, як показала історія, не сталося.

Але найбільше у Москві передбачити не змогли.

Майже відразу після анексії Україна перекрила постачання води в Крим по Північно-Кримському каналу.

Це створило досить загрозливу ситуацію для Криму — адже це головне джерело води для півострова. Наслідком послідовної позиції України ситуація з водою в Криму погіршується з року в рік стає все більш драматичною.

Росіяни не змогли успішно диверсифікувати постачання води на півострів. Якщо дніпровська вода не буде поставлятися з каналу: чи варто чекати глобальну екологічну катастрофу, а може навіть гуманітарна криза.

Вода стала гібридним інструментом боротьби України у відповідь на гібридну агресію РФ. Постійна посуха, відсутність води у Криму поставили Москву у важку ситуацію.

Москва готує різні сценарії і готова на те, щоб не тільки забезпечити постачання води в Крим, але і зробити черговий крок по відношенню до України і, може, одночасно і по відношенню до НАТО, до якого Україна прагне приєднатися.

Зараз на Кримському півострові збільшується чисельність російських військ. Сучасний Крим — це потужний військово-морський флот, більше тридцяти тисяч російських солдатів, два військові аеродроми з сотнями літаків і вертольотів.

До того ж уздовж кордону з Україною розміщено близько дев’яносто тисяч солдатів і сто танків, кілька тисяч бойових машин, артилерійські системи.

Тільки це залякування України, щоб змусити її прийняти довгоочікуване Кримом і Москвою рішення, або вже скоро Україна і Європа будуть втягнуті в чергову фазу військових дій?

Мені здається, що зараз йде активна робота розвідки і дипломатичних служб Росії.

Путін шукає відповідь на питання: яка можлива реакція України і Заходу, якщо Росія прийме рішення про черговий анексії. І від цієї відповіді залежить, яке рішення прийме Кремль.

З точки зору Москви — це найкращий час для агресії.

Захід паралізований вірусом і боротьбою з пандемією. Євросоюз розділений суперечністю інтересів, Франція і Німеччина вибирають економічні пріоритети і зближуються з Росією.

Сполучені Штати роздирають протести, які накладаються на президентську гонку.

У 2014 році західний світ не розгледів загрози на Сході Європи, тому що був зайнятий власними проблемами. Зараз ситуація майже така ж.

Якщо країни НАТО і Євросоюзу мають інформацію від своєї розвідки про можливої агресії Росії, вони повинні заявити про це і діяти тут і зараз, а не потім.

Бо потім може бути пізно.