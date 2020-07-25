«Не дай Бог нікому такого пережити»: постраждалі розповіли подробиці потрійного ДТП під Києвом

Поки лікарі не коментують стан людей, яких госпіталізували.

У водія Volkswagen, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду під Києвом біля села Семиполки Броварського району вранці в суботу, 25 липня, в автомобілі вистрілили подушки безпеки. Але навіть це його не врятувало. Чоловік загинув на місці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Легковий автомобіль врізався у фуру, а та в свою чергу зачепила автобус, який після зіткнення злетів в кювет і перекинувся на бік. Пригода сталася о 5 ранку. Під час аварії одна людина загинула, 9 отримали травми.

Момент зіткнення зняв відеореєстратор фури. Легковик на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу, чіпляє вантажівка, він стає некерованим і підбиває автобус.

З-за низької швидкості автобус зупинився всього в декількох метрах від дороги, прямо перед приватними будинками. В останній момент водій намагався уникнути зіткнення.

«Ми обходили, йшли від удару, але трохи не встигли і фура вдарила нас і ми лягли на бік. Це секундна справа. Не дай Бог нікому такого пережити. Нічого не встигаєш усвідомити», — розповів другий водій автобуса Дмитро Гаєвський.

Навіть невеликого удару було достатньо, щоб автобус перекинувся. У салоні знаходилися десятки пасажирів. З-за того, що автобус ліг на бік, людям довелося евакуюватися через лобове скло, і через заднє.

Ксенія Бориско їхала цим рейсом разом з бабусею. Обидві отримали травми. Стареньку довелося госпіталізувати, а внучка повернулася до автобуса, щоб забрати речі.

«Мені було бабусю шкода, у неї були зламані ребра і лопатки трохи. У мене невеликі рани, невеликий розріз. Трохи на голові невелика рана, так не сильно. Мені обробили, перебинтували, зашили тут невелику рану», — розповіла дівчина.

Автобус їхав із Залізного порту в Чернігів. Люди цілими сім’ями поверталися додому з відпочинку. Кажуть, нинішній відпустку точно запам’ятається.

«Побачив, що фура на нас летить збоку і вже всі полетіли. Скло посипалося, всі почали панікувати, воно швидко все сталося», — розповів чоловік.

Дев’ять постраждалих пасажирів автобуса госпіталізували до Обухівської лікарні. Поки лікарі не коментують їх стан.

Чому водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу на абсолютно порожній дорозі при гарній видимості, зараз з’ясовують слідчі.