Вся надія, що всупереч усьому в армії все ще є небайдужі дієздатні воїни…

Новий режим припинення вогню на фронті з 27 липня — це чергове бездарне і антидержавне рішення офісу Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, яке завдасть великої шкоди справі захисту країни. Немає ніякої необхідності посилювати і без того жорсткі обмеження на застосування зброї, які існують на фронті.

Вся міжнародна суб’єктність України базується на одному — на збройному опорі агресії Росії. Віддаючи накази максимально обмежити бойові дій Верховний Головнокомандувач вибиває з рук нашої держави єдиний політичний аргумент, завдяки якому Україна користується авторитетом і впливом на міжнародній арені.

Ще гірше — Зеленський показує армії і суспільству, що битися з агресором можна, що наш шлях — відмова від опору і мовчазне визнання окупації де-факто.

Зеленський знову серйозно підбадьорює прихильників тиску на Україну в РФ — «Придністровський сценарій» Кремля продовжує працювати. А ось для українських патріотів це новий моральний удар.

Згадалося, як Зеленський обіцяв цілий рік виконувати Мінські угоди, а потім пред’явити «план Б» — та тільки немає його, плану Б, є чергове порушене обіцянку, чергове тупикове рішення.

Чим це закінчиться? Так черговий захованої війною.

Забрали з фронту бойову частину з унікальною мотивацією — «Азов», забрали снайперів, відрізали повністю видачу боєприпасів. Заборонять воювати, але потім все одно війна продовжиться, і доведеться повертати мало-помалу на фронт усе, що забрали.

Тому що все одно дві сторони розділяє тільки зброя. Все одно треба захищати свою землю — інакше навіщо тримати в окопах армію, садіть поліцію. Все одно чергове перемир’я буде знову порушено і треба буде давати відсіч.

Спроба завершити війну шляхом одностороннього згортання бойових дій Україною вигідна тільки Росії і Путіну. Україна ж демонструє всьому світові свою нездатність давати відсіч і захищати навіть свої дипломатичні позиції.

Ніяка дипломатія без ефективної військової сили і нанесення ворогу втрат існувати не може. Нездатність Зеленського проводити самостійну політику і аналізувати обстановку проявилася повною мірою.

Вся надія, що всупереч усьому в армії все ще є небайдужі дієздатні воїни, які всупереч всьому будуть продовжувати свою нелегку службу, і знайдуть способи бити ворога всупереч новим примітивних обмежень. Ось так всупереч керівництву держави триває війна за незалежність нашої країни…