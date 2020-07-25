В приміських електричках почали продавати маски і рукавички

Найбільший оператор приміських перевезень — Центральна приміська пасажирська компанія — став продавати рукавички і маски в електричках. Компанія працює в Москві, Підмосков’ї і ще в дев’яти інших регіонах Росії

Контролери Центральної приміської пасажирської компанії (ЦППК) з 12 травня стали продавати маски і рукавички пасажирам. Про це повідомили РБК в прес-службі ЦППК.

«З 12 травня ЦППК почала продавати маски і рукавички касирами-контролерами. Також їх вже можна придбати в касах майже на 300 станціях», — йдеться у відповіді прес-служби компанії на запит РБК. За даними ЦППК, все вже продано понад 8,5 тис. масок і понад 7 тис. пар рукавичок.

ЦППК працює в Москві і області і дев’яти інших регіонах: Брянської, Орловської, Калузької, Тульської, Володимирської, Рязанської, Смоленської, Курської і Тверській областях. Контролюючим акціонером (56,49%) ЦППК є Московська пасажирська компанія (МПК), яка, за даними «Інтерфаксу», пов’язана з бізнесменами Іскандером Махмудовим і Андрієм Бокаревим.

Але більшість приміських пасажирських компаній (ще понад 20), як і раніше, належить РЖД. РБК направив запит до прес-служби РЖД.

З 12 травня в Москві почав діяти масковий режим. Жителі столиці зобов’язані носити маски і рукавички, в тому числі під час поїздок у громадському транспорті. Мер Москви Сергій Собянін пояснив, що така необхідність викликана зростанням пасажиропотоку після відкриття в місті будівництв і промислових підприємств.

