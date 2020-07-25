В Украине закрыли сотни нелегальных АЗС

По сообщениям Государственной фискальной службы Украины, в стране закрыты свыше восьмисот АЗС, осуществлявших незаконную деятельность.

За первое полугодие было закрыто 833 таких автозаправочных станций. Уполномоченные органы проверили 3206 станций.

Из теневого оборота изъято более 16 тысяч тонн топлива на общую сумму в 380 миллионов гривен. При этом выписано штрафов на 180 миллионов гривен и составлено 458 протоколов об административных нарушениях.

Кроме всего прочего, прекращена работа восьми нелегальных производств топлива на территории государства.

: avtoblog.ua