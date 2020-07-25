У Київському зоопарку поповнення — народився дитинча альпаки

У зоопарку Києва народилося дитинча альпаки. Про це повідомляється на сторінці звіринця в Facebook.
«У КиевЗоо поповнення. В сім’ї альпак народився маленький дитинча — Зара», — йдеться в повідомленні.
У зоопарку поділилися відео, на якому видно, як дитина бігає і стрибає поруч з дорослими альпаками. У маленької темна шерсть альпаки і світлі плями на мордочці.
Також у ролику показано, як працівники зоопарку годують своїх підопічних гілками з соковитими зеленими листям. Киян запрошують відвідати звіринець і подивитися на поповнення.
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