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У Київському зоопарку поповнення — народився дитинча альпаки

26.07.2020

У зоопарку Києва народилося дитинча альпаки. Про це повідомляється на сторінці звіринця в Facebook.

«У КиевЗоо поповнення. В сім’ї альпак народився маленький дитинча — Зара», — йдеться в повідомленні.

У зоопарку поділилися відео, на якому видно, як дитина бігає і стрибає поруч з дорослими альпаками. У маленької темна шерсть альпаки і світлі плями на мордочці.

Також у ролику показано, як працівники зоопарку годують своїх підопічних гілками з соковитими зеленими листям. Киян запрошують відвідати звіринець і подивитися на поповнення.

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