У Київському зоопарку поповнення — народився дитинча альпаки

У зоопарку Києва народилося дитинча альпаки. Про це повідомляється на сторінці звіринця в Facebook.

«У КиевЗоо поповнення. В сім’ї альпак народився маленький дитинча — Зара», — йдеться в повідомленні.

У зоопарку поділилися відео, на якому видно, як дитина бігає і стрибає поруч з дорослими альпаками. У маленької темна шерсть альпаки і світлі плями на мордочці.

Також у ролику показано, як працівники зоопарку годують своїх підопічних гілками з соковитими зеленими листям. Киян запрошують відвідати звіринець і подивитися на поповнення.