«Слуги народу» натякнули, що висунутий Тищенко на посаду мера Одеси

Народні депутати від «Слуги народу» Олексій Леонов та Микола Тищенко зняли ролик в одному з одеських закладів, де другий підтвердив недавні чутки про його майбутній участь у виборах мера Одеси.

Про це повідомляє Думська.

«Коля, до речі, ти йдеш?» — спитав Леонов. «Йду», — відповів Тищенко.

Микола Тищенко — власник ресторанної мережі «Наша карта», заклади якої безкарно ігнорують правила карантину. Ще одне «досягнення» нардепа від «Слуги народу», було залучено увагу громадськості, — тверк в автомобілі.