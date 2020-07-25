Припинення вогню на Донбасі: До кожної позиції приставлять контролера. Він буде стежити за дотриманням «тиші»

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке вступає в силу з 27 липня.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

У штабі зазначили, що за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції.

Додаткові заходи по посиленню режиму припинення вогню» для виконання досягнутих домовленостей впровадять на місцях.

«Починаючи з 00:01 27 липня на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН», — йдеться в повідомленні.

У Штабі додали, що це дозволить не відволікатися від військовим бойових завдань.

«Перш за все, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити ймовірні провокації. У той же час, не позбавить українських воїнів можливості самозахисту, як це гарантує стаття 51 Статуту ООН. Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть статися різні провокаційні дії супротивника з метою зірвати перемир’я», — додали в штабі Операції.

У штабі запевняють, що з метою об’єктивного інформування українського суспільства і світової спільноти про поточну ситуацію в Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачили роботу кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Також штаб операції відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого представника.