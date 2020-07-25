Утонувшую в Керченській протоці бронемашину Росії не змогли підняти з дна з-за шторму

Бронемашина Росії БРДМ-2, яка потонула у Керченській протоці сьогодні вранці, 25 липня, залишилася лежати на дні. Наголошується, що її не можуть підняти військову техніку з-за шторму.

Про це повідомляє «» з посиланням на представника міжрегіональної громадської організації «Військово-технічне товариство» Сергія Чернакова.

«У протоці зберігається штормова погода, тому операцію з підйому бронемашини перенесли на неділю. Свою допомогу запропонували різні організації, але з-за шторму, що прийшов з боку Новоросійська, вирішили перенести на завтра», — заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, в Керченській протоці в аннексированном Криму під час російської акції «Керченський десант «Дорога мужності» затонула одна з трьох БРДМ-2. Всі вони форсували протоку і одна з бойових машин не змогла виплисти.