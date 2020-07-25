У Ріо-де-Жанейро з-за розгулу епідемії Covid-19 вже скасували Новий рік

У Бразилії влада Ріо-де-Жанейро скасували масові вуличні святкування Нового року, які зазвичай збирають до 3 мільйонів туристів і місцевих жителів.

Чиновники таким чином намагаються уникнути нового спалаху коронавирусной хвороби в країні. Аналогічне рішення прийняли і влада Сан-Паулу.

Про це в суботу, 25 липня, інформує місцевий телеканал Globo з посиланням на заяву муніципальної компанії з розвитку туризму Riotour.

«Традиційна модель гулянь Нового року, яку ми практикуємо вже багато років, так само як і карнавал, в нинішніх умовах пандемії і відсутність вакцини, є непридатною», — йдеться в повідомленні компанії.

Очікується, що найближчим часом меру Ріо-де-Жанейро Марселу Кривелле будуть представлені альтернативні варіанти святкувань Нового року, які не передбачають безпосереднього фізичної присутності городян і туристів. Можливо в новому форматі будуть використовуватися цифрові платформи і телетрансляції. При цьому, як і раніше, святкування будуть фінансуватися за рахунок позабюджетних коштів.

Також поки не ясно, чи буде проводитися наступний карнавал в Ріо і парад шкіл самби.

Бразилія займає друге місце в антирейтингу країн за кількістю виявлених випадків коронавіруса з початку пандемії. Хвороба Covid-19 там підтвердилася, станом на сьогодні, у 2 355 920 осіб (+7 720 випадків за добу).