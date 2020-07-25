Питання дня: навіщо мерія обгородила всі парки Москви?

Московські влади витратили величезні гроші на зведення парканів навколо всіх столичних парків

Цікаве спостереження зробив у своєму блозі соціальних психолог Олексій Рощин, який звернув увагу на те, що ВСІ парки Москви виявилися як би «дивним» чином відгородженим залізними парканами в півтора людських зрости. Чому? Невже московські влади заздалегідь готувалися до пандемії і зводили огорожі, щоб не пускати москвичів порушувати режим самоізоляції?

Між тим, зазначив Рощин це явище ще 4 роки тому у своєму ЖЖ, побачивши, наприклад, паркан навколо Ізмайловського парку, який ніколи досі не був обгороджений!

Цікаво, що огороджувати парки почав саме Собянін, причому одразу, як прийшов до влади. І витратив на це не один мільярд рублів!!! Для чого? Що за пристрасть така?

Рощин багатьом задавав це питання, але зрозумілої відповіді на нього так і не отримав. Невже влада Москви передбачали коронавірус? – саркастично запитує він. І адже виявилось, що все як би передбачено: як тільки почалася пандемія, владі залишилося тільки заварити входи в парки, і всі – туди вже ніяк не проникнути…

Але справа, звичайно, не в цьому. Відповідь лежить у зовсім іншій площині, і він гранично простий: мерія Москви багато років огораживала парки, щоб зробити їх зрештою платними – іншого просто немає резону, впевнений Рощин.

Тобто тепер залишається чекати по аналогії з платними парковками, що у кожної хвіртки в парк поставлять будку з білетером і будуть продовжувати доїти москвичів.

Вже зараз на доріжках парків поліція успішно ловить порушників карантину і штрафує їх, а незабаром напевно для відвідування парків потрібно буде купувати абонементи…

Втім, є і ще одна версія того, чому московські парки так бридко обгородили. Просто виготовити і встановити таку кількість парканів – це надвигідний замовлення, здатний збагатити і виробників решіток, і їх установителей, і, зрозуміло, чиновників, чиї світлі голови прийшла ця світла ідея.