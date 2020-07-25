Напередодні початку перемир’я на Донбасі бойовики застосували міномети

З початку суботи, 25 липня, російсько-окупаційні сили 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Напередодні початку перемир’я, досягнутого Тристоронньої контактною групою, найманці застосували заборонену озброєння.

Про це повідомляє командування операції Об’єднаних сил.

Сьогодні під ворожі обстріли потрапляли позиції українських військових поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка, Попасна, Орехово, Троїцьке, Новозвановка, Новоолександрівка і Причепиловка.

Окупанти застосовували проти Об’єднаних сил міномети 82-го і 120-го калібрів, великокаліберні кулемети, а також гранатомети різних систем.

На ділянках розведення сил в районі Станиці Луганської, Золотого і Богданівки проросійські бойовики дотримувалися сьогодні режиму припинення вогню.