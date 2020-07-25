Польща планує вийти з Стамбульської конвенції по запобіганню домашнього насильства

Глава Мін’юсту Польщі Збігнєв Зиобро заявив, що країна планує подати заявку на вихід із Стамбульської конвенції про домашнє насильство та сексуальну освіту дітей з-за «порушення прав батьків».

Про це повідомляє Reuters.

За словами глави відомства, незабаром Мін’юст подасть заявку в Міністерство праці і сім’ї, після чого почнеться процес виходу з угоди.

«Воно містить елементи ідеологічного характеру, які ми вважаємо шкідливими», — заявив Зиобро.

Агентство відзначило консервативне напрямок соціальної політики обраної правлячої партії Польщі «Право і справедливість», яка тісно співпрацює з католицькою церквою.

«Мета (виходу з конвенції — Ред.) полягає в тому, щоб узаконити насильство в сім’ї», — заявила Магдалена Лемпарт, одна з організаторів багатотисячного протесту жінок, які миттєво відреагували на таку заяву.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, за весь час карантинних обмежень, випадки домашнього насильства у країнах Європи помітно почастішали.