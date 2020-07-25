Моз про епідемію COVID-19 в Україні: має інший сценарій, ніж у Європі

В Україні значно менша смертність від коронавіруса серед пенсіонерів

Епідемія коронавіруса в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі. В Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу в Ужгороді.

Як пояснила Микичак, в Україні зафіксовано менше випадків інфікування серед пенсіонерів, але спостерігається інфікування серед дітей і вагітних.

«В Україні з початку епідемії коронавіруса підтверджена хвороба у 4,5 тисячі дітей, з них госпіталізовано близько 600 дітей. Крім цього, офіційно підтверджено понад 500 випадків коронавирусной інфекції у вагітних, в тому числі два летальних», — розповіла вона.

У зв’язку з цим Моз просять вагітних відразу звертатися до лікаря при перших симптомах респіраторної хвороби. Також вагітних закликають звести до мінімуму перебування у місцях масового скупчення людей.