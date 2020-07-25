Ключовий гравець «Вольфсбурга» захворів Covid-19 перед матчем з «Шахтарем» у Лізі Європи

Суперник донецького «Шахтаря» по Лізі Європи, німецький «Вольфсбург», проведе повторну зустріч проти нашого клубу без ключового гравця — захисника Кевіна Мбабу. У футболіста підтвердилася коронавірусна хвороба Covid-19.

Про це в суботу, 25 липня, інформує прес-служба «Вольфсбурга».

Тест на наявність коронавирусной хвороби був узятий у швейцарця ще в середу, однак про його результати стало відомо тільки сьогодні. У клубі запевняють, що керівництво зробило всі можливі заходи безпеки, а 25-річний Мбабу перебуває вдома на самоізоляції.

«У Кевіна в даний час немає ніяких симптомів. Тепер ми будемо чекати, поки все піде своєю чергою, і ми знаходимося в тісному контакті з місцевими органами охорони здоров’я», — сказав спортивний директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер.

На даний момент відомо, що всі результати двох серій тестів, які здали гравці і тренерський штаб команди, були негативними.

«Щоб знизити ризик можливого зараження до мінімуму в разі подібної ситуації, ми встановили час тестування таким чином, щоб гравці і персонал не зустрічалися до першого тренування разом. Тому наша тестова система спрацювала», — додав Шефер.