«Ростех» продасть сам собі 60 «суперджетов» за гроші з бюджету

Керівництво російського літакобудування знайшло вирішення проблеми відсутності попиту на Sukhoi SuperJet 100 – перший пасажирський лайнер, створений в країні після розпаду СРСР.

Держкорпорація «Ростех», що володіє «Об’єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК), в яку входить виробник «суперджетов» «Іркут», – продасть 60 машин сама собі.

Літаки візьме в лізинг авіакомпанія Red Red Wings, яка також знаходиться у власності «Ростеха» (через ОАК), розповіли «Відомостям» джерела, знайомі з підготовкою угоди.

Схему, за їх словами, вже презентували президенту Володимиру Путіну на що відбувся 13 травня нараді з підтримки авіапрому. У ньому брали участь і гендиректор ОАК Юрій Слюсар, і гендиректор «Ростеха» Сергій Чемезов.

Для фінансування угоди будуть потрібні гроші федерального бюджету – близько 100 млрд рублів у вигляді субсидій і гарантій отримає покупець машин, який згодом передасть їх у лізинг. Ним може стати також входить в «Ростех» «Авиакапитал сервіс». Інші претенденти на гроші – ВЕБ і в особі дочірнього «ВЕБ-Лізинг» і принадлжежащая Мінтрансу ГТЛК.

Зайві літаки стоять в ангарах «Іркут» з-за масових відмов клієнтів. Мексиканська Interjet замовляла 30 SSJ100, а взяла тільки 22. Ірландська Cityjet замовила 15 з опціоном ще на 16, а взяла тільки сім. Були і інші замовники, які відмовилися в підсумку від літаків, кажуть джерела «Ведомостей».

Ціна SSJ100 щороку зростає: з 2015 до 2020 року вона збільшилася приблизно з 27 млн до 33 млн доларів. Виходячи з цих цифр, ОАК зараз володіє флотом незатребуваних лайнерів вартістю близько 2 млрд доларів.