Головка сыра весом почти 600 кг: в Италии побили прошлогодний рекорд по изготовлению пекорино (видео)

Пекорино (овечий сыр) “Gigante del Cedrino” из Локули (Нуоро) весом 598,5 килограмм, 165 сантиметров в диаметре, 60 сантиметров в высоту и 12 месяцами созревания завоевывает звание самого большого твердого сыра в мире.

Таким образом, сыроварам с Сардинии удалось побить рекорд Гиннеса сыра, произведенного, опять же, в Италии, в Асколи Пичено, который был удостоен звания самого гигантского сыра в мире в 2010 году: головка имела вес 534,7 килограмма, диаметр 158 сантиметров и высоты 29 сантиметров.

Об этом пишет Италия по-русски, передает Інше ТВ.

Судья Комиссии рекордов Гиннеса Лоренцо Вельтри фактически подтвердил, что пекорино, произведенный в Локули в мае 2019 года, является крупнейшим из когда-либо произведенных в мире.

19 июля вечером в городке организовали большую вечеринку с участием сыроваров из пяти муниципалитетов нижней Баронии: Онифай, Локули, Орозеи, Ирголи и Гальтелли, а также членов кооператива “Ла Ринашита ди Онифай”, которые курировали производство «Гиганта Чедрино».

Рекордный пекорино был изготовлен 12 мая 2019 года из 4500 литров овечьего молока. Для этого была построена специальная деревянная форма. Помимо 4500 литров молока, было использовано 25 кг соли, 700 мл сычужного фермента и 200 г молочнокислых ферментов.

: inshe.tv