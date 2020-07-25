Кравчук назвав припинення вогню кроком до світу на Донбасі

Колишній президент України Леонід Кравчук зазначив, що якщо повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі, узгоджене в Тристоронньої контактної групи на 27 липня, відбудеться, це буде означати початок шляху до миру.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Якщо припинення вогню відбудеться, звичайно, я буду святкувати. Це буде початок реальної домовленості, перший крок і велика справа, ми почнемо йти до світу», – зауважив Кравчук.

На думку першого президента, вказівку на припинення вогню «ДНР» і «ЛНР» могло надійти з Москви. «Раз заявили, що припинення вогню, то вони домовилися», – припустив він.

Разом з тим Кравчук нагадав про те, що за всю історію війни на Донбасі терористичні «республіки» жодного разу не дотримувалися умови перемир’я. «Це люди, які поза законом, поза міжнародних норм відносин між країнами. Вони можуть діяти як завгодно і за будь-яких умов», – зазначив перший президент.

У той же час він підкреслив, що готовий аплодувати, якщо в цей раз повне припинення вогню відбудеться.

Також повідомлялося, що заступник голови української делегації в ТКГ, народний депутат Олександр Мережко оцінив шанси «повної тиші» на Донбасі. Він зазначив, що в новому договорі є багато чітко прописаних пунктів і вже не з таким загальним характером, як було раніше. Мережко підкреслив, що є шанси, що нове перемир’я затвердять лідери Нормандського саміту, а це, в свою чергу, додасть договором політичного і дипломатичного ваги.