Застрягли в Карпатах туристів евакуювали

У Карпатах завершилася операція з порятунку туристів, які із-за негоди не змогли спуститися з гори. Частина туристів евакуювали з Говерли в урочищі Козьмещик.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою спеціальних транспортних засобів допомогли спуститися з гори трьом дорослим і чотирьом дітям, 2007, 2013, 2018 і 2019 років народження.

«За уточненими даними, в групі було 4 дитини», — додали в ДСНС.

Ще 6 туристів вирішили самостійно спуститися в урочищі Козьмещик, де вони залишили свій транспорт.

Нагадаємо, сьогодні за допомогою до рятувальників звернулася група з 13 туристів, які не змогли самостійно спуститися з Говерли з-за сильної зливи. На допомогу вирушила група рятувальників з двома одиницями спецтехніки. Спочатку повідомлялося, що серед туристів 6 дітей.