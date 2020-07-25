Зарплати поліцейських: у МВС озвучили оклади правоохоронців в Україні

У прес-службі Національної поліції України оприлюднили цікаву інформацію. Тепер українці знають, скільки грошей щомісяця отримують люди, які оберігають порядок і спокій цілої держави.

Патрульні поліцейські, згідно з даними прес-служби, отримують в місяць за свою службу по 12 тисяч гривень. А ось оклад киберполицейских в Україні досить значний – близько 45 тисяч гривень.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Причина таких високих окладів фахівців кіберполіції проста – брак кваліфікованих кадрів, які б погодилися працювати за 15 тисяч гривень.

«У нас постійно йде процес реформування кіберполіції. Кілька років тому ми підвищили зарплату і зробили так, що у нас там зарплата одна з найвищих в поліції — 40-45 тис. грн — саме тому, що киберспециалисты з кібербезпеки… нам складно було взагалі знайти людей на зарплату 15 тис. грн. Тому що системні адміністратори в звичайних невеликих компаніях заробляють мінімум 20-25 тис. грн, а серйозні фахівці отримують 2-3 тис. доларів США, напевно, навіть більше. Тому зараз у нас в кіберполіції спеціальний підрозділ, де отримують великі щодо інших зарплати, саме для того, щоб захищати інтереси громадян і держави в кіберпросторі», — розповів заступник Арсена Авакова.