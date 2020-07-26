Ілля Яшин: “Виживайте як хочете, “рідні мої”

“Авіакомпанії очікувано прийшли просити допомоги у держави. Скаржаться, що сильно постраждали від кризи: прибутку немає, але при цьому треба видавати працівникам зарплату, оплачувати стояку, проводити технічне обслуговування літаків. Громадяни теж скаржаться: доходи скоротилися до мінімуму, але треба десь брати їжу, оплачувати комуналку, купувати дітям підгузники. Люди теж просять допомоги в уряду”, – пише глава Красносельського району Москви на своїй сторінці в Facebook.

“Для народу у Путіна відповідь одна: “Рідні мої, розумію, що вам нелегко, але треба потерпіти”. А ось авіакомпаніям виділили 23,4 млрд рублів. Це субсидія – тобто гроші, які вони отримають безоплатно і не зобов’язані повертати державі.

Так, всі розуміють: авіаперевезення сильно постраждали від епідемії. Але чому великому бізнесу виділяють десятки мільярдів, а кафешках і перукарським навіть податки пробачити не хочуть? Чому величезні субсидії корпораціям влада видає за першу вимогу, а для громадян не може виділити якісь нещасні 20 тисяч рублів?

Та й до авіакомпаніям є питання. Ми всі пам’ятаємо, що ще в березні перевізники обіцяли, що повернуть гроші за відмінні перельоти всім пасажирам. Обіцяли компенсацію навіть тим, чий тариф не передбачає повернення. Не турбуйтеся, мовляв, громадяни, ми увійдемо в положенні, форс-мажор адже. Пообіцяли – і відразу відправили лобістів в думу і уряд, щоб дозволили гроші не повертати.

І поки вони там вирішували питаннячка у високих кабінетах, людей маринували в службах підтримки. Розповідали про чергу на повернення, про те, що потрібно почекати, про необхідність направити письмову претензію. Ну а в кінці кінців, просто переставали відповідати на дзвінки.

В результаті ми отримали закон, який дає право авіакомпаніям просто не повертати гроші. Перевізники отримали легальне право змінювати умови договору з клієнтом в односторонньому порядку, а замість грошей людям обіцяють якісь ваучери.

Коротше, все як завжди. Уряд рятує великий бізнес за рахунок звичайних громадян. Представники корпорацій приходять у кабінети чиновників, як до себе додому, і отримують усі, що хочуть: субсидії, пільги, потрібні їм закони.

А люди? Та плювати на вас. Виживайте як хочете, “рідні мої”.