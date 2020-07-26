Коронавірус може передаватися на відстань більше 8 метрів

Вчені Центру з дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, Університетської клініки Гамбург-Еппендорф і Інституту експериментальної вірусології імені Генріха Петті встановили, що коронавірус може поширюватися більш ніж на вісім метрів.

До такого висновку прийшли німецькі вчені після того, як вивчили спалах захворюваності на м’ясокомбінаті в Північному Рейн-Вестфалії. Про це йдеться в дослідженні.

Близько півтори тисячі співробітників м’ясопереробного концерну Tönnies в окрузі Гютерсло заразилися коронавірусом. При цьому загальна кількість випадків інфекції, пов’язаних зі спалахом на м’ясокомбінаті, досягло двох тисяч.

Вчені довели, що коронавірус передався від однієї людини декільком іншим в радіусі більше восьми метрів. Більшість випадків зараження відбувалося в охолоджуваному приміщенні з циркуляцією повітря.

«Основна передача відбулася в зоні різання худоби, де повітря циркулює і охолоджується до десяти градусів Цельсія», — сказано в дослідженні.

З’ясувалося, що люди хворіли новою комбінацією коронавірусу з восьми мутацій, якою заразилися в зоні різання худоби. Таким чином фахівці прийшли до висновку, що коронавірус успішно долає навіть відстань у 8 метрів. І несприятливі температури йому не страшні.

: new-s.com.ua

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