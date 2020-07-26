У Рівненській області чоловіка судитимуть за згвалтування малолітньої падчерки

У Рівненській області до суду направили кримінальну справу щодо чоловіка, обвинуваченого в згвалтуванні падчерки, якій на той момент було 13 років.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

«Слідчі слідчого управління під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області направлено до суду кримінальне провадження за фактом зґвалтування 14-річної мешканки села Стеблівка. В ході досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України поліцейські встановили, що в середині липня 2019 року, в нічний час доби, 43-річний житель села Стеблівка, погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, вступив у статевий зв’язок з дочкою співмешканки, якій на той час було 13 років. Аналогічні злочинні дії та ще й в стані алкогольного сп’яніння чоловік скоїв у вересні минулого року», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, вчинене повторно). Зібравши достатньо доказів для доведення вини 43-річного чоловіка, слідчі направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

«В результаті вчиненого злочину малолітня завагітніла і 17 квітня народила хлопчика. Згідно з висновком судової біологічної експертизи батьком дитини є насильник — 43-річний житель Стеблівки… Обставинами, що обтяжують покарання обвинуваченого, є вчинення злочину особою повторно та вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння», — повідомили у відділі комунікації.

Відзначається, що було встановлено, що 43-річний житель села Стеблівка в березні 2012 року притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, за що три роки відбував покарання у місцях позбавлення волі.

«Зараз обвинувачений свою провину визнає і стверджує, що готовий виховувати новонародженого сина. Втім, за скоєне найближчі 8-15 років він проведе за гратами», — додали в прес-службі.