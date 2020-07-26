Яка ймовірність заразитися коронавірусом в літаку: німецькі вчені оцінили ситуацію

Німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження коронавірусом (COVID-19) під час польоту в літаку. Вона виявилася нижче, ніж прийнято вважати, із-за гарної вентиляції.

Про це написало видання Express з посиланням на The Wall Street Journal. Найбільш небезпечними для пасажирів виявилися моменти посадки і висадки з літака, адже тоді люди знаходяться в більш тісному контакті.

Справа в тому, що під час посадки або висадки вони стоять у чергах у проходах, намагаються знайти своє місце, кладуть або забирають ручну поклажу.

У той же час високоефективна вентиляція повітря під час польоту забезпечує відносну безпеку. Про це розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Девід Набарро, уточнили журналісти з посиланням на BBC News.

За його словами, всупереч традиційним уявленням, що повітря гуляє по салону, сучасні системи працюють інакше – 50% свіжого повітря і 50% відфільтрованого салонного. Це означає, що повітря в літаку повністю оновлюється кожні 2-3 хвилини.