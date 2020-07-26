Водолази врятували компанію хлопців, яких на матраці віднесло на середину Дніпра

25 липня, у місті Дніпро компанія з чотирьох чоловік з-за сильної течії опинилася посеред річки Дніпро на надувному матраці. До їх порятунку були залучені водолази.

Про це інформує прес-центр ДСНС в Дніпропетровській області.

Інформація про подію надійшла рятувальникам о 19:15. Очевидець розповів їм, що під центральним мостом через річку Дніпро, у Соборному районі міста, чотири людини на надувному матраці потребують допомоги. До місця виклику були направлені співробітники ДСНС.

«Водолази-рятувальники пересадили хлопців на рятувальний катер, і доставили на берег цілими і неушкодженими. Від надання медичної допомоги вони відмовилися, адже їх життю та здоров’ю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

До місця події були направлені три людини особового складу і одна човен «Колібрі» Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.