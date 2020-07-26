Кредити для бізнесу за ставкою 2%

Про запуск нових заходів підтримки підприємців і НКО, розповів сьогодні прем’єр-міністр Михайло Мішустін. Вже найближчим часом пільгові кредити зможуть отримати компанії та підприємства, що постраждали від наслідків поширення коронавіруса, а також соціально орієнтованих НКО. Відповідне розпорядження затвердив уряд РФ. Нагадаємо, з ініціативою підтримати бізнес-спільнота виступив президент країни Володимир Путін.

Крім пільгової ставки, що взяли кредит будуть доступні особливі умови його погашення. Тим, хто збереже не менше 90% співробітників, кредит буде списаний разом з відсотками. Тобто, всю суму виплатить держава. Якщо в штаті залишиться не менше 80% працівників, підприємець повинен буде повернути лише половину позики і відсотків по ній.