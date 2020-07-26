Археологи обнаружили загадочные стелы с “рогатыми” людьми: им 1,5 тыс. лет

На вершине горы Серро-де-ла-Пенья в Мексике нашли два каменных монумента с орнаментом, которым может быть более 1,5 тыс. лет.

Об этом сообщает Mexico News Daily.

Жители Санта-Крус-Уэуэпякстла, города в муниципалитете Аксутла, обнаружили две гравированные каменные колонны на вершине Серро-де-ла-Пенья, а также 87 выгравированных глифов (символов, вырезанных на камне).

Предполагается, что археологические реликвии были вырезаны сапотеками или теотиуаканами и датируются примерно 500 г. н.э. Археологи считают, что место их обнаружения было посвящено богу подземного мира.

Гравировки изображают человека с рогами и когтями, одетого в набедренную повязку. Есть также изображения игуаны – птицы, похожей на орла, и бога-летучей мыши в обличье женщины. Кроме того, были обнаружены остатки древних керамических сосудов.

Жозе Альфредо Арелланес, исследователь из Национального института антропологии и истории, сообщил, что исследователи пришли к выводу, что на этом месте когда-то было семь пирамид.

“Когда мы достигли вершины, мы смогли увидеть церемониальную зону: место, где располагались храмы и дворцы правителей”, – сказал он.

: apostrophe.ua