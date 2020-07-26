Украинец выставил на продажу редчайший лимузин Rolls-Royce

В Киеве продается раритетный Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine 1993 года. Таких авто выпустили всего 24, причем 18 из них ушли султану Брунея.

С учетом этого цена Роллс-Ройс в 65 тыс. долларов – не такая уж и высокая. Автомобиль приобрели в Швейцарии и он полностью соответствует оригиналу. Пробег – всего 67 тыс. км.

Лимузин Rolls-Royce Silver Spur достигает 6 м в длину. В салоне установлены телевизор с DVD-плеером, холодильник, бар с набором хрусталя, откидные столики. Естественно, в отделке использованы кожа и дерево.

Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine оснащен 6,75-литровым V8 мощностью около 250 л. с. и 4-ступенчатой АКПП.

: topgir.com.ua