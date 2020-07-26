Вчені знайшли новий засіб боротьби з діабетом

Дослідники розібралися і придумали новий спосіб профілактики діабету.

У США вчені-медики з’ясували ‒ при додаванні в їжу пацієнтів в переддіабетному стані кориці серйозно покращується стан їх здоров’я і нормалізується рівень цукру в крові.

Відповідні результати дослідження були опубліковані в спеціалізованому виданні Journal of the Endocrine Society.

“Спостереження, які ми проводили протягом трьох місяців, показують, що кориця стабілізувала рівень цукру в крові добровольців у переддіабетному стані. Підсумки цих дослідів дають підстави для більш тривалих і масштабних досліджень того, чи кориця знижує ризик розвитку діабету другого типу”, – розповів один з керівників дослідження, доктор медицини Джуліо Ромео.

Команда ендокринологів вперше перевірила цю гіпотезу на 51 добровольці. Всі учасники дослідження були у переддіабетному стані. Вчені розділили їх на дві групи, одна з яких щодня отримувала пігулки з 500 міліграмами екстракту кориці, а інші – таблетки-плацебо.

З’ясувалося ‒ приймання кориці дійсно стабілізував рівень цукру в крові добровольців, а також перетворив їх тіла в більш чутливі до інсуліну. При цьому ніяких серйозних побічних ефектів не зафіксовано.

: glavred.info

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