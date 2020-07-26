Женатых Потапа и Позитива заметили в окружении голых девушек

Известная украинская группа танцевальной электронной музыки MOZGI порадовала поклонников выпуском жаркого клипа на трек Chica Bamboni, который стал настоящим TikTok-хитом.

Соответствующий ролик уже появился на YouTube-канале группы.

В новом клипе режиссера Алана Бадоева Потап, Позитив и Дядя Вадя полностью оправдывают звание главных музыкально-танцевальных бруталов и хулиганов шоу-бизнеса. Дерзкие ковбои и сексапильные танцовщицы вместе. Получилось неожиданно, откровенно, трендово, по-мужски стильно и ни капельки не пошло.

“Мы хотели обновить не только аудио, но и видео MOZGI. И когда культовый режиссер Алан Бадоев услышал трек, то очень прикололся! Алан – это гениальность и фантастика, режиссер со своим стилем, характером съемок и подходом к режиссуре. Он тонко почувствовал нас как персонажей и показал в клипе классных брутальных парней, которые оценивают, взаимодействуют, кайфуют и танцуют с девушками”, – говорят участники группы.

: u-news.com.ua