Знову чергове «перемир’я»…

При попередній владі нас теж намагались «примусити до миру» з терористами та окупантами.

Але серед тих владоможців все ж була більшість патріотів, які тверезо мислили і розуміли: якщо українці припинять стріляти в обороні своєї Держави, вони втратять свою державність…

Тепер же влада чомусь повірила, що Україну можна здати ворогам. Звідти всі процеси, що йдуть крайніми днями на Фронті російсько-української війни.

Пам’ять пам’ятаю як у 14-му, зруйновану к@ц@п@мі Армію, теж розброювали і деморалізовували.

Тоді вперед вийшли Добровольці. І ми зупинили ворога, і відкинули його на сотні кілометрів із займаних позицій.

Зараз, якщо політичне керівництво держави, що тимчасово перебуває при владі, захоче стати «Зрадниками», що ж — ми дамо цьому раду.

Звертаюсь до українських Воїнів: не виконуйте злочинних антиконституційних і антидержавних наказів.

Капітуляція перед Кремлем — смерть нашої Держави….

Влада, яка виступає проти права Нації мати свою Державу — ворожа і приречена.

Українці, виступайте проти капітуляції! Підтримуйте акції Руху Опору Капітуляції та державницьких антикапітулянських сил!

Брати-Воїни: військовослужбовці Збройних Сил України, Національної Гвардії, Служби Безпеки України, працівники МВС, Добровольці — Держава знову у небезпеці!

Українська Добровольча Армія готова стати об’єднання єднавчою платформою для всіх Людей Війни, для всіх патріотів, які вміють тримати в руках зброю та готові знову стати на захист Самостійності та Соборності нашої Держави.

Разом — сила!

Слава Україні!