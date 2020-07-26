Окупанти обстріляли ВСУ перед спробою повного припинення вогню на Донбасі, – штаб ООС

За минулу добу, 25 липня, збройні формування Росії на Донбасі 15 раз обстріляли населені пункти, де базуються підрозділу Об’єднаних сил. Втрат серед українських захисників немає.

У той же час ОС почали підготовку до повного і всеосяжного режиму припинення вогню у відповідності з рішенням Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, яка набирає чинності з 00:00 годин 27 липня. Про це повідомляє штаб ОНС в Facebook.

За даними військових, за минулу добу на ділянках відповідальності більшості підрозділів обстрілу противника не зафіксовано. За винятком 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепиловка, Попасна, Троїцьке, Новозвановка, Новоолександрівка, Орехово, Авдіївка, Невельську, Лебединське, Дослідне, і Водяне.

У більшості випадків обстріл здійснювалися зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

«Виконуючи Мінські домовленості і з урахуванням того, що противник вів бентежний вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали», – кажуть у штабі ООС, додаючи, що зараз українські військові готуються до заходів з припинення вогню.

Відзначається, що в минулому такі виконувалися тільки Збройними Силами України. Але за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил.

«Україна, як демократична держава, суворо дотримується всіх міжнародних домовленостей, в тому числі, домовленостей з РФ, передбачених Мінськими угодами, приймає всі необхідні заходи для належного контролю за припиненням вогню і сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, які виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які мають досвід проведення миротворчих операцій в різних куточках світу», – інформують у штабі ООС.

Підкреслюється, що заходи повного і всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти у відповідності з нормами Міжнародного права і національного законодавства України в разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій і створення загрози життю і здоров ” ї військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. У той же час ЗСУ готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для чого в командуванні Об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви.

Крім військовослужбовців ЗСУ у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

Зокрема, 25 липня, силами Національної поліції зі складу ОС виявлено 52 адміністративні правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5292 транспортних засоби і 4648 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

«Громадяни України можуть бути впевнені в тому, що їхні Збройні сили завжди готові виконувати завдання щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, захистити мир і спокій простих українців», – констатують військові.

Вони запевняють, що станом на ранок 26 липня 2020 ситуація в районі проведення ООС повністю контролюється.

Зведення штабу ООС по ситуації на Донбасі 25 липня (Facebook Операція Об’єднаних сил)