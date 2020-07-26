Білоруський опозиціонер Цепкало заявив, що зараз йому небезпечно перебувати у Білорусі

Екс-претендент на президентський пост Білорусі Валерій Цепкало вважає, що на даний момент він буде в безпеці в будь-якій країні, окрім Білорусі.

Про це він розповів в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”, – передає Інтерфакс-Україна.

“Мені зараз небезпечно перебувати в Білорусі. Це абсолютно точно. Я абсолютно точно знаю, що мене дана команда заарештувати і склепати яку-небудь справу. Дітей використовують у якості інструментів тиску, але зараз цього вони не зможуть зробити”, – сказав Цепкало. Він додав, що не бачить для себе ніде небезпеки: “Ні в Росії, ні в якійсь іншій країні світу, крім як у Білорусі зараз”.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до інтеграції з РФ, Цепкало зазначив, що у Білорусі є багато хорошого з Росією. “І відсутність меж, …зона вільної торгівлі у нас працює чітко. Цього ми досягли і це вже здорово. У нас прекрасна соціальна політика спільна… Ось цей соціальний блок у нас чудово, я вважаю, відпрацьований”, – вважає Цепкало. Але, на його думку, треба розуміти, “що є інтереси Росії, є інтереси Білорусі, якщо ці інтереси збігаються, то це самий хороший союз, який можна собі уявити”.

Однак, вважає Цепкало, “згуртовує і країни, і народи, і бізнеси, і людей, коли це на основі взаємної вигоди та поваги. Але головне, щоб була взаємна вигода”. “Якщо ви розумієте, що зі мною вигідно співпрацювати, ви не просто мене годуєте. Коли мені вигідно співпрацювати з вами, тоді у нас виходить самий сильний союз”, – підкреслив він. Раніше стало відомо, що Цепкало покинув територію Білорусі і зараз знаходиться в Москві разом з дітьми. Його дружина Вероніка Цепкало залишилася в Білорусі. Коментуючи свій виїзд і країни, Цепкало зазначив, що про можливий арешт його попередили друзі в правоохоронних органах МВС і КДБ.

Перше попередження він отримав два тижні тому, друге – на днях. 14 липня ЦВК Білорусі не зареєстрував Цепкало кандидатом у президенти через брак необхідних для цього 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкало зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, у виборчкоми було здано 160 тис. підписів. Між тим, ЦВК визнав достовірними менше 80 тис. підписів. 16 липня Цепкало подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації кандидатом у президенти, при цьому він зазначав, що “не має жодних ілюзій щодо того, яке рішення суд винесе”. Верховний суд скаргу відхилив. Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.