Смертельне ДТП з автобусом на Київщині: пасажири розповіли про осколках скла і паніці

В момент, коли фура врізалася в автобус після зіткнення з легковиком на Київщині, посипалося скло, пасажири почали панікувати.

Про це розповів один з чоловіків, який був в автобусі, йдеться в сюжеті ТСН. Під час ДТП одна людина загинула і дев’ять постраждали. Попередньо, легковик влетів у фуру, а та, в свою чергу, зачепив автобус, який після зіткнення вилетів в кювет і перекинувся на бік

У водія легковика в авто вистрілили подушки безпеки, але навіть це його не врятувало. Чоловік загинув на місці. Дев’ять постраждалих госпіталізували до Обухівської лікарні. Поки лікарі не коментували їх стан.

«Ми обходили, йшли від удару, але трохи не встигли, і фура вдарила нас, і ми лягли на бік. Це секундна справа. Не дай Бог нікому такого пережити. Нічого не встигаєш усвідомити», – розповів другий водій автобуса Дмитро Гаєвський.

Молода дівчина Ксенія Бориско їхала рейсом разом з бабусею. Вони отримали травми. Старшу жінку навіть довелося госпіталізувати, а внучка повернулася, щоб забрати речі.

«Мені було бабусю шкода, у неї були зламані ребра і лопатки трохи. У мене невеликі рани, невеликий розріз. На голові невелика рана, так не сильно. Мені обробили, перебинтували, зашили тут невелику рану», – сказала дівчина.

«Побачив, що фура нас летить збоку, і вже всі полетіли. Скло посипалося, всі почали панікувати, воно швидко все сталося», – розповів ще один чоловік, який був у автобусі на момент ДТП.

Відзначається, що автобус прямував з Залізного порту в Чернігів. Люди сім’ями поверталися додому з відпочинку.