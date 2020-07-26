«Зелена карта» для водіїв подорожчала на 3,8%

В Україні з 24 липня вартість поліса «Зелена карта» для автомобілістів, які виїжджають за кордон, подорожчала в середньому на 3,8%. Раніше ця страховка підвищувалася в червні на 3,5%.

Тепер «Зелена карта» для легкових автомобілів на 15 днів коштує 765 грн (раніше – 737 грн), на один місяць – 1 218 грн (раніше — 1 173 грн), на шість місяців – 5 410 грн, а на 12 місяців – 6 698 грн.

Збільшилася відповідним чином вартість цієї страховки і для власників автобусів і вантажівок.

Цікаво, що в травні 2020 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) вартість «Зеленої карти» знизило на 4%. Мабуть, це відбулося із-за карантину, запровадженого в нашій країні у зв’язку з поширенням пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, що з 1 липня 2020 року «Зелена карта» стала «білою». Її тепер можна купити в інтернеті і роздрукувати вдома на принтері.