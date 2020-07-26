У Києві аварійна плитка розбила голову хлопцеві: його забрала швидка

У Києві аварійна плитка впала на голову молодому хлопцеві і розбила її.
Інцидент стався на вулиці Марини Цвєтаєвої (Троєщина). Про це повідомили на сторінці «Х*евый Київ» Telegram
«На Троєщині (вул. Марини Цвєтаєвої) аварійна плитка впала хлопцеві на голову», – йдеться в пості.
У Києві аварійна плитка розбила голову хлопцеві Х*евый Київ
Відзначається, що постраждалого забрала швидка.
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