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У Києві аварійна плитка розбила голову хлопцеві: його забрала швидка

26.07.2020

У Києві аварійна плитка впала на голову молодому хлопцеві і розбила її.

Інцидент стався на вулиці Марини Цвєтаєвої (Троєщина). Про це повідомили на сторінці «Х*евый Київ» Telegram

«На Троєщині (вул. Марини Цвєтаєвої) аварійна плитка впала хлопцеві на голову», – йдеться в пості.

У Києві аварійна плитка розбила голову хлопцеві Х*евый Київ

Відзначається, що постраждалого забрала швидка.

 

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