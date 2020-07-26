В армії розповіли про кількість хворих Covid-19

У ВСУ за добу виявили 10 хворих, а всього хворіє 155 осіб.

У Збройних силах України за минулу добу коронавирусную інфекцію підтвердили у десяти людей. Як повідомляє командування медичних сил ЗСУ, за даними на 25 липня в армії 155 осіб з Covid-19. При цьому вилікувались 566 осіб, ще п’ять військовослужбовців померли.

«За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я знаходяться чотири людини: у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону – один військовослужбовець і один працівник ЗСУ, у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – один військовослужбовець, у Рівненському військовому госпіталі – один військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», – відзначили військові медики.

За їх даними, на сьогодні вдома від Covid-19 лікуються три людини у Львівській області, два – в Київській і один – в Одеській. «Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – зазначили медики.

Як вже повідомили Vesti.ua станом на 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1590 — летальні, а 35 497 пацієнтів одужали. За добу виявлено 1106 нових випадків захворювання, що на жаль, є новим антирекордом.