Названо овоч, який може знизити ризик серцевого нападу

Серцеві напади трапляються раптово і потребують негайного втручання медиків. Вони можуть спіткати будь-кого, але є способи знизити ризик, пише Жіночий світ з посиланням на Express.

Серцеві напади спричинені переривання кровопостачання до серця. Це може сильно пошкодити серцевий м’яз і навіть призвести до смерті. Іноді інфаркти викликані накопичення в судинах жиру, який утруднює проходження крові. Але регулярне вживання спаржі може допомогти вам захиститись від цього.

Спаржа – це один з найкорисніших для серця овочів, оскільки вона дуже багата на фолати. Фолати – це тип вітаміну групи В, який перешкоджає накопиченню шкідливої ​​амінокислоти, відомої як гомоцистеїн. Люди з високим рівнем гомоцистеїну мають більший ризик розвитку деяких смертельних станів, включаючи захворювання серця та інсульти.

Також спаржа багата на клітковину, яка допомагає знизити артеріальний тиск та рівень цукру в крові.

А от до продуктів, яких варто уникати, якщо ви маєте проблеми із серцево-судинною системою, належить кокосова олія. Дослідники з Національного університету Сінгапуру виявили, що регулярне вживання кокосової олії піднімає рівень холестерину ЛПНЩ значно більше, ніж нетропічні рослинні олії.

Високий рівень ЛПНЩ у крові суттєво збільшує ризик захворювань серця та інфаркту.

Найпоширеніші ознаки серцевого нападу – це біль у грудях і раптове відчуття тривоги. Деякі пацієнти відзначають запаморочення, набряклі щиколотки та нерегулярне серцебиття. До менш поширених симптомів належать лихоманка, біль у горлі та біль у лівій руці.

: wworld.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.