Американський журнал назвав ймовірних кандидатів від демократів на виборах у США 2024 року

Американський журнал The National Interest назвав п’ять потенційних кандидатів від Демократичної партії на пост президента США в 2024 році, пише УНН.
Якщо колишній віце-президент США Джозеф Байден, який вважається основним суперником чинного президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах, переможе на них, навряд чи він буде балотуватися на другий термін в 2024 році у силу похилого віку — політику вже 77 років, відзначає видання. У зв’язку з цим дослідники почали підшукувати кандидатів серед нового покоління демократів, зазначає журнал.
У топ-5 потенційних претендентів на посаду президента від Демократичної партії за його версією увійшли:
- Олександрія Окасио-Кортес — сама молода жінка, коли-небудь обрана в конгрес США. Вона виступає за безкоштовну медицину для всіх, введення податку для багатих і просуває екологічні ініціативи. Видання зазначає, що Окасио-Кортес популярна серед виборців-миллениалов: у неї понад 5,3 млн передплатників в Instagram і понад 7,8 млн — в Twitter;
- Ендрю Куомо — губернатор штату Нью-Йорк. Політику вдалося збільшити свій вплив завдяки діям по боротьбі з распостранением коронавіруса, вказує видання. За даними проведеного в липні опитування, його роботу на посаді губернатора схвалили 89% виборців-демократів і 28% виборців-республіканців. Крім того, Куомо збільшив розмір мінімальної зарплати в штаті;
- Піт Буттиджич — колишній мер міста Саут-Бенд, штат Індіана, в минулому офіцер військово-морської розвідки США. Він вже брав участь в праймеріз в цьому році, але вийшов з гонки і в результаті підтримав Байдена;
- Камала Харріс — сенатор від штату Каліфорнія, колишній генпрокурор штату. Вона виступає за підвищення мінімальної зарплати в країні, скорочення витрат на освіту та легалізацію марихуани в США;
- Майкл Беннет — сенатор від штату Каліфорнія, який також брав участь в праймеріз в цьому році, але вибув з гонки. Він виступає за підвищення зарплати вчителям та ліквідацію колегії вибірників.
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