Американський журнал назвав ймовірних кандидатів від демократів на виборах у США 2024 року

Американський журнал The National Interest назвав п’ять потенційних кандидатів від Демократичної партії на пост президента США в 2024 році, пише УНН.

Якщо колишній віце-президент США Джозеф Байден, який вважається основним суперником чинного президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах, переможе на них, навряд чи він буде балотуватися на другий термін в 2024 році у силу похилого віку — політику вже 77 років, відзначає видання. У зв’язку з цим дослідники почали підшукувати кандидатів серед нового покоління демократів, зазначає журнал.

У топ-5 потенційних претендентів на посаду президента від Демократичної партії за його версією увійшли: