З них понад 70 дітей
В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 осіб. Більшість смертельних випадків пов’язані з власною необережністю.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 26 липня на водних об’єктах України з початку місяця загинули понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. У більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності тому вирушаючи у водойми, будьте вкрай уважні та відповідальні», — йдеться в повідомленні.
Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді:
- не можна купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- не можна вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- не можна стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;
- не можна купатися наодинці;
- не можна використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання;
- не можна вживати спиртні напої до та під час купання;
- забороняється купання дітей без супроводу дорослих.