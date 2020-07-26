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В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 осіб

26.07.2020

З них понад 70 дітей

В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 осіб. Більшість смертельних випадків пов’язані з власною необережністю.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 26 липня на водних об’єктах України з початку місяця загинули понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. У більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності тому вирушаючи у водойми, будьте вкрай уважні та відповідальні», — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді:

  • не можна купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • не можна вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • не можна стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;
  • не можна купатися наодинці;
  • не можна використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання;
  • не можна вживати спиртні напої до та під час купання;
  • забороняється купання дітей без супроводу дорослих.
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