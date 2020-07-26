З них понад 70 дітей

В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 осіб. Більшість смертельних випадків пов’язані з власною необережністю.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 26 липня на водних об’єктах України з початку місяця загинули понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. У більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності тому вирушаючи у водойми, будьте вкрай уважні та відповідальні», — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді: